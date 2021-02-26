Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden adamı öldürdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan baba tahliye oldu. Cezaevi çıkışı açıklama yapan baba, "Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun" dedi.
 26 Şubat 2021 21:49
+Aa- Yazdır
Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla baba Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi. Karar sonrası Kadir Işık'ın ailesi ve yakınları Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi dışına gelerek Kadir Işık'ın tahliye olmasını bekledi.

Kadir Işık elinde sazıyla beraber cezaevinden çıkarak ailesine kavuştu. Dost ve akrabaları ise Kadir Işık'ı mahallesinde coşkuyla karşıladı. Tahliye olduğu ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Kadir Işık, olay sonrası hayatını kaybeden Tamer Çetin'i öldürme niyetinde olmadığını söyledi. 3 yıla yakın cezaevinde olduğunu da ifade eden Kadir Işık, "Bugün tahliye oldum ve çok mutluyum aileme kavuştum. 3 yıla yakın cezaevindeyim ve ben burada kastım, şahsı öldürmek değildi. Bu kişi o gün orada karşılaşmamış olsaydım bizim için kötü şeyler olabilirdi. Ben orada şahıs ile konuşmaya diye gittim ama kendisi silahını hamle yapacağını anladığımda, mecburen yaralamaya yönelik hareket ettim. Türkiye kamuoyu bu anlamda herkese destek oldu, başta avukatım Kadir Bastırmacı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'Tahliye oldum ama yargılama devam ediyor'

Ailesine çok özlediğini ve kendisine destek olan herkse teşekkür ettiğini ifade eden Kadir Işık, "Çocuklarım çok seviyorum, özellikle çocuk olan beni çok etkiledi. Bir büyüğü zaten bu şahıs yüzünden ablası ile okula göndermek ile görevlendirdim. Çocuklarımı okula gönderemedim ben kendi işimden ayrıldım ve evimi bekledim. Şuanda çok mutluyum Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun. Süreç devam ediyor ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Şuanda da tahliye oldum ve yargılama süreci devam ediyor" diye konuştu.

Verilen kararın kesin olmadığını ve Kadir Işık'ın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edileceğini ifade eden Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise, "Hak ve adalet yerini buldu. Bugün yargılama yerel mahkemeye yaptığımız itiraz sonucunda, yeniden dava duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldı ve ilk celsesi yapıldı. Yaptığımız başından beri itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimali, olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kasıyla hareket ettiğini ancak, hastanede geçen 4-5 saatlik süreden kaynaklı ölüm olayının gerçekleştiğini ortaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de birçok kez ifade ettik. İstinaf aşamasında da dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi. Bazı yanlış anlaşılmalara karar vermemek adına şunu söylüyorum. Karar kesin değil, sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. 29 Nisan'da da bir eksiklik kalmaz ise dosyada karar verileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dekan 'kadına şiddete' dikkat çekeyim derken canından oluyordu
26 Şubat 2021 21:53		 Kadın kaymakam ilk doz aşısını yaptırdı
26 Şubat 2021 21:41
Malatya'nın bu ilçesinde mutant virüs vakalarında artış yaşanıyor
26 Şubat 2021 18:50		 Sivas'ta yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
26 Şubat 2021 17:32
Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nde incelemelerde bulundu
26 Şubat 2021 17:03		 Parkta çürüyen araçlardan yer kalmadı: Ekonomiye kazandırılmak için bekliyor
26 Şubat 2021 15:30
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Eski araçlar ticari taksi olacak
26 Şubat 2021 15:18		 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu buzağı şaşırttı
26 Şubat 2021 14:12
Tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştürürken yakalandılar
25 Şubat 2021 18:45		 İş yerinde ölü bulunan veteriner hekimin testi pozitif çıktı
25 Şubat 2021 18:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - Erdoğan'dan doğum gününü kutlayan Diyarbakır annelerine ziyaret sözü22:46 - Diyanet'ten, çalışan personel için nakil duyurusu22:42 - Lütfi Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım22:34 - 'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı22:23 - Öğrenciye tokatla saldıran zanlının psikolojik rahatsızlığı çıktı22:17 - Vaka sayısı en çok azalan ve artan iller
22:10 - Bakan Koca, aşının zor şartlarda evlere ulaştırıldığı anları paylaştı22:06 - Bakan Kurum: 292 millet bahçesi projemiz var21:58 - Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor21:55 - TEKNOFEST 2021'in son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı21:53 - Dekan 'kadına şiddete' dikkat çekeyim derken canından oluyordu21:49 - Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı
21:41 - Kadın kaymakam ilk doz aşısını yaptırdı21:30 - AB, Trump'ın kullandığı antikor kokteylini tavsiye etti21:23 - TRT'de, MİT destekli Teşkilat dizisi başlıyor21:20 - ABD İstihbaratın'ın Kaşıkçı raporunda Prens Selman'a şok!21:10 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
21:04 - 'Çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlar yasağı istismar ediyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Üniversite öğrencisi kadına toplu tecavüz ve işkence
Bitcoin tuzağı tehlike saçıyor
Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
Fahiş fiyata karşı market ağı genişliyor
Genel merkezden kabineye isimler kaydırılabilir
20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
Vaka sayısı artan illere getirilen yeni yasaklar
Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlilik çeteleri 2
florür 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
En ünlü 3 tatlımız 1
erbane 1
son iki ayın tüm entrylerini okumak 2
müge anlı'yla tatlı sert 2
şey gibi bi şey 1
şamandra 1
fiziksel özelliklerle alay etmek 4
SON İLANLAR
Aksaray Ortaköy Belediyesi 1 Mühendis Alacak
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam