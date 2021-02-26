TEKNOFEST 2021'in son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı
|26 Şubat 2021 21:55
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) için başvuru süresini 15 Mart'a uzattıklarını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Sebep sonuç ilişkisi açısından bakarsak bu ne demek? Bu yılın aynı dönemindeki mutluluğumuzda yüzde 100 artış. Başvuru sürelerini de uzattık. Son başvuru 15 Mart 2021. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.
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