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Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor.
 26 Şubat 2021 21:58
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Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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