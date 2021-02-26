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Bakan Kurum: 292 millet bahçesi projemiz var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şu anda Türkiye'de devam eden 292 millet bahçesi projemiz var. 42 tanesini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de gerek Kaman gerek Mucur ilçemizde gerekse Kırşehir merkezde millet bahçesi yapma kararları aldık"
 26 Şubat 2021 22:06
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Bakan Kurum: 292 millet bahçesi projemiz var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 292 millet bahçesi projesinin devam ettiğini, 42 millet bahçesinin tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ahiliğin doğduğu, birliğin, beraberliğin, dostluğun ve kültürün Anadolu'ya yayıldığı Kırşehir'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, turizm hizmetlerine, çevre ve şehirciliğe kadar 8 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Kurum, şu anda sahada fiilen devam eden 470 milyon liralık çalışma olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşümü çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Kurum, bu kapsamda Kırşehir'de 1372 bağımsız bölümden oluşan eski binaların tespitini yaptıklarını, bunların 1333'ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini, çalışmaları yaparken de vatandaşlara her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Kırşehir'e yapılacak millet bahçesi çalışmalarını toplantıda değerlendirdiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de devam eden 292 millet bahçesi projemiz var. 42 tanesini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de gerek Kaman gerek Mucur ilçemizde gerekse Kırşehir merkezde millet bahçesi yapma kararları aldık. Amacımız Kırşehir'i güçlü Kırşehir hale getirecek adımları atmaktır. Bu çerçevede yerel yönetimlerimizle, vatandaşlarımızla bir, beraber olmak suretiyle bu projeleri yürütüyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle de son 9 yılda yerel yönetimlerimize toplamda 11 milyar 775 milyon lira kaynak sağladık. Kırşehir'imizde bu anlamda 139 projeye desteğimiz oldu. Bu projeleri vatandaşımızın hizmetine sunduk."

- "Kırşehir'imiz için çok önemli kararlar aldık"

Kırşehir ile ilgili başka önemli kararlar da aldıklarına işaret eden Kurum, "Her zaman eser yapmaktan yana olduk, inşallah aynı anlayışla projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız istişarelerde Kırşehir'imiz için çok önemli kararlar aldık. Kırşehir'i ihya edecek, tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, yeşiliyle, doğasıyla, kültürüyle bir cazibe merkezi haline getirecek adımları atma kararı da aldık." diye konuştu.

Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Külliyenin etrafında hem silüetine zarar veren hem de yapı ömrünü tamamlamış binalarımız mevcut. Bu binalara ilişkin bölgede bir kentsel yenileme, kentsel dönüşüm projesi yapma kararı aldık. İlgili bakanlıklarımızla da görüşmek suretiyle proje hazırlayacağız. Vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası çerçevesinde, onları mağdur etmeden Ahi Evran Külliyemizin önünde silüetine zarar veren binaları kaldırmak ve vatandaşlarımızı daha sağlam, daha güvenli sosyal altyapısı olan bir projeyi başlatıyor olacağız."

Bakan Kurum, Kırşehir merkezinde millet bahçesi yapılacak alanda inceleme yaptıktan sonra Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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