Bakan Koca, aşının zor şartlarda evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan vatandaşlara ilişkin, "Sağlık hizmetine bulunduğu yerden ayrılmadan ihtiyaç duyan vatandaşlarımız var. Bu hizmeti onlara ulaştırabilecek imkanımız da var. Daha çok hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca'nın paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin Ankara Kızılcahamam Eğerli Kuzören köyünde evlerine gittikleri vatandaşlara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.

Videoda, vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.