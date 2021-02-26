Vaka sayısı en çok azalan ve artan iller
Bakan Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illeri paylaştı.
|26 Şubat 2021 22:17
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı azalan illeri açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.
Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor. pic.twitter.com/8ea1X3xX0eDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan doğum gününü kutlayan Diyarbakır annelerine ziyaret sözü
26 Şubat 2021 22:51
|Bakan Koca, aşının zor şartlarda evlere ulaştırıldığı anları paylaştı
26 Şubat 2021 22:10
|Laboratuvar ortamında üretilecek 'temiz et' için yerli formül
26 Şubat 2021 18:35
|Bakan Koca duyurmuştu: Karadeniz'de, 'mutant virüs' endişesi
26 Şubat 2021 18:14
|'Samsun'da vaka artışında kalabalık ortamlar etkili oldu'
26 Şubat 2021 17:11
|Hamsi lüks oldu: Balıkçılar da vatandaşlar da umudunu kesti
26 Şubat 2021 16:04
|'İkinci Cemre' suya düştü
26 Şubat 2021 15:41
|'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisine Bakan Varank'tan yanıt
26 Şubat 2021 15:16
|Erdoğan'a cuma namazı öncesi doğum günü sürprizi
26 Şubat 2021 14:35
|Türkiye'nin en romantik yeri 'Kapadokya'
26 Şubat 2021 13:10