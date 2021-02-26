Erdoğan'dan doğum gününü kutlayan Diyarbakır annelerine ziyaret sözü

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 543 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'inci yaş gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer'i arayarak teşekkür ettiğini ve en yakın zamanda ziyaret edeceğini söyledi.

"İlk fırsatta sizi kendim ziyaret etmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yıldönümü sebebiyle pasta hazırlığını tebrikle ifade ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetinize. Bu şartlar içerisinde bunu düşünmüş olmanız bile gerçekten beni çok çok mutlu etti. Çok çok memnun etti. İlk fırsatta sizi kendim ziyaret etmek istiyorum. Arkadaşlarım geliyorlar, onlar gereğini yapıyorlar. Ama inşallah, bu alçaklardan, bu namussuzlardan, olumlu haberler alıp sizleri de evlatlarınızla kavuşturmak en büyük hasretimizdir. Eşimin de sizlere çok çok selamı var" dedi.

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer ise, "Allah razı olsun, ellerinizden öpüyoruz. Biz sizinle güçlüyüz, biz sizinle varız. Biz hakkımız olan evlatları PKK terör örgütünden Söke söke alacağımıza inanıyoruz ki, çünkü arkamızda çok güçlü bir Türkiye ve çok güçlü reisimiz var. Cumhurbaşkanım, biz sizi gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle sonuma kadar ve hedefimiz 2023'de HDP'yi sandığa gömmek. Ellerinizden öpüyoruz. Tekrar tekrar iyi ki varsınız. Sonuna kadar iyi ki reis diyoruz. Selamınızı Diyarbakır annelerine ileteceğim. Eşinizin ellerinden öpüyorum. Eşinize de çok çok selam söyleyin. Bir canımız var, sonuna kadar reisimize feda olsun" şeklinde konuştu.