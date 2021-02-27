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27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları.
 27 Şubat 2021 00:08
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27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na ve Saadet Partisi tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenecek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışına katılacak.

(Ankara/13.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor.

2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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