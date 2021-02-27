27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
|27 Şubat 2021 00:08
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret edecek.
(İstanbul/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na ve Saadet Partisi tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenecek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programına katılacak.
(Ankara/11.00/19.30)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret edecek, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışına katılacak.
(Ankara/13.00/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor.
2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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