Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak - Haritalı
|27 Şubat 2021 06:35
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
27 Şubat 2021 10:26
|Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi
27 Şubat 2021 09:59
|Çöl tozu yolda
27 Şubat 2021 09:49
|Şırnak nasıl başardı?
27 Şubat 2021 09:47
|Sosyal medyadan paylaşılmıştı, o fotoğrafın hikayesi belli oldu
27 Şubat 2021 09:41
|İlk doz aşılamada dünyada 3'üncüyüz
27 Şubat 2021 09:37
|Türk'ün maskeyle imtihanı
27 Şubat 2021 07:45
|Güney Afrika mutasyonu etkisini kaybediyor mu?
27 Şubat 2021 06:50
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Şubat 2021 23:50
|Erdoğan'dan doğum gününü kutlayan Diyarbakır annelerine ziyaret sözü
26 Şubat 2021 22:51