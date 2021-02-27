Diyanet'ten Kudüs adımı: Umre Dairesi'ne 'Kudüs' de eklendi
|27 Şubat 2021 06:15
|+Aa- Yazdır
Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda farkındalığı ve Kudüs ziyaretlerine katılımı arttırmak için 2015 yılından itibaren düzenlenen Kudüs ve Kudüs bağlantılı umre turları artık Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kudüs ziyaretlerine katılacaklar için özel Kudüs Rehberi de hazırladı. Rehberde, Kudüs'ün tarihi ve ziyaret edilecek önemli yerlerle ilgili bilgilere yer verildi.
ÖNEMLİ NOKTALARA ZİYARET
Salgın sonrası devam edecek turlarda vatandaşlar, başta Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs ve Mescid-i Aksa hareminin sembolü olan Kubbetü's Sahra Camii olmak üzere El-Halil, Beytüllahim ve Yafa şehirlerini ziyaret edebilecek. Ayrıca vatandaşlar, Hazreti Selman-ı Farisi'nin Makamı, Hazreti Rabiatü'l Adeviyye'nin kabri, Meryem Ana Türbesi, Hazreti Ömer ve Mahmudiye Camii, Deniz Mescidi, Hazreti Davut'un kabri, Lut Gölü, Hazreti Musa'nın Makamı ve Külliyesi ile Sultan 2'nci Abdulhamit'in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı anısına 1901'de inşa edilen saat kulesi de ziyaret edilecek noktalar arasında.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası
27 Şubat 2021 10:41
|1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
27 Şubat 2021 10:29
|İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
27 Şubat 2021 09:23
|Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar: Çekirdek çitliyorduk
27 Şubat 2021 07:10
|Otomobilde maske takmayan sürücünün cezası iptal edildi
26 Şubat 2021 23:37
|Diyanet'ten, çalışan personel için nakil duyurusu
26 Şubat 2021 22:46
|56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
26 Şubat 2021 21:10
|'Çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlar yasağı istismar ediyor'
26 Şubat 2021 21:04
|Vaka ve hasta sayısı düne göre azaldı
26 Şubat 2021 19:41
|THY'den yeni hat açılışı açıklaması
26 Şubat 2021 18:09