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Güney Afrika mutasyonu etkisini kaybediyor mu?

Mutasyonlara ilişkin olumlu gelişmeler, aşılanan kişilerin sayısının giderek artması ve dünyadaki Covid-19'a bağlı ölüm oranlarındaki düşüşü göz önüne alan uzmanlar "Tünelin ucundaki ışık göründü" yorumunu yapıyor.
 27 Şubat 2021 06:50
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Güney Afrika mutasyonu etkisini kaybediyor mu?

Covid-19'un en sık görülen üç mutasyonundan en çok korkulanı Güney Afrika varyantından sevindiren haber geldi. Temmuz ve ocak aylarında pik yapan vaka sayılarının şu anda nisan ayındaki normal seyrine döndüğü grafiklerle gösterildi. Bu durum, İngiliz ve Brezilya mutasyonları için de umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Güney Afrika mutasyonundaki olumlu duruma ek olarak Amerika'daki ölüm oranlarındaki keskin düşüşe de dikkat çeken uzmanlar, virüsün yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını ve salgına ilişkin tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söylüyor.

DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA

Güney Afrika varyantının aşıya karşı direnç- li ve 10 kat daha fazla antikor gerektiren en tehlikeli mutasyon olarak bilindiğini söyleyen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt "Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir grafik, Güney Afrika'daki vaka sayılarının nisan başındaki taban çizgisine geri döndüğünü gösterdi. Bu veriler henüz aşının uygulanmadığı Güney Afrika da böyle bir başarının sadece maske ve diğer tedbirlerle alınamayacağını, mutasyonun sanıldığı kadar korkutucu olmadığını gösterdi. Bu mutasyonun daha hızlı yayıldığı ve daha öldürücü olduğuna ilişkin bir kanıt da gösterilemedi" dedi.

Güney Afrika varyantındaki olumlu gidişin İngiliz ve Brezilya mutasyonları için de ümit verici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erkurt "Güney Afrika örneği, mutant bile olsa Covid virüsünün belirli dönemlerde pik yapacağını ve daha sonra normale döneceğini gösteriyor. Henüz İngiliz ve Brezilya varyantları ile ilgili bir kanıt yok ama onların da Güney Afrika mutasyonunu takip edeceğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığının da ifade ettiği gibi Türkiye de de mutant virüs tırmanışta. Üçüncü dalgayı şu anda Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi İngiliz varyantı oluşturacak. Bir süre pik yaptıktan sonra düşüşe geçecek. Yani mutant virüs Türkiye'de yayılacak, hastaneler dolup taşacak diye bir durum yok. Bu arada tabii ki maskeyi takacağız ve aşımızı olacağız ama korkulacak bir durum yok" dedi.

NORMALE DÖNMEYE AZ KALDI

Türkiye deki aşılama sayısının 8 milyonu geçtiğini ve ülkemizin genel nüfusu aşılama oranlarında dünya altıncı sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Erkurt "Mutasyonlarla ilgili korkulacak bir durum yok. Aşılamamız iyi gidiyor. En az 1 ay kurallara uyduğumuzda salgının bitmesi için tünelin ucundaki ışık göründü. Amerika'da da virüse bağlı ölüm oranlarındaki keskin düşüş ümit veriyor. Normale dönmeye az kaldı diye düşünüyorum. Normalleşmeye Türkiye'nin ihtiyacı var. Kurallara uyulmak şartıyla artık yavaş yavaş normale dönülmeli" diye anlattı.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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