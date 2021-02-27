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Yeni normalin adı: Hibrit eğitim

Koronavirüs salgını, eğitimin yapılış şeklini değiştirdi. Eğitim artık ezberci öğrenme yöntemine dayalı değil. Bu dönüşüm teknolojiye ilgiyi de artırdı.
 27 Şubat 2021 08:00
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Yeni normalin adı: Hibrit eğitim

Eğitimi baştan sona şekillendiren koronavirüsün etkileri, kalıcı hale geliyor. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimin bir arada yürütüldüğü 'Hibrit Model'ler, birçok ülkede yeni eğitim öğretim dönemleri için uygulanmaya hazırlanılıyor. Bu noktada eğitimde kişiselleştirilmiş, sürükleyici, yenilikçi ve 3 boyutlu öğrenme ortamları sunan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi de artıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarını bilgisayarda bir araya getiren teknoloji firması zSpace sunduğu uygulamalarla dersleri ilginç, pratik ve etkileşimli hale getiriyor.

ÖĞRENME KİŞİSELLEŞTİ

Eğitimin geleceği hakkında sorularımızı cevaplayan zSpace Türkiye Müfredat ve Eğitim Tasarım Uzmanı Elif Çilek Ataman şunları söyledi: Pandemi, okulları teknolojilerle daha fazla donatma ve öğretmenlere, öğrencilere dijital ortama uyum sağlamak için gereken becerileri sağlama ihtiyacını ortaya çıkardı. Uzaktan eğitim için ortaya çıkan yeni çözümler çok ihtiyaç duyulan yeniliği eğitimle buluşturuyor. Eğitim artık ezberci öğrenme yöntemine dayalı değil. Pandemiyle birlikte eğitimin geleceği tamamen öğrenmeyi kişiselleştirmek, çocukların kendi hızlarında ve öğrenme tarzlarında öğrenmelerine izin vermekle ilgili hale geliyor. Kişiselleştirilmiş öğrenim, pandemi öncesinde de yapılabiliyordu ancak uzaktan eğitimle birlikte ortaya çıkan teknolojik çözümler öğrenme sürecini hızlandırıyor ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi daha mümkün kılıyor. Bu kapsamda özellikle sanal ve artırılmış gerçeklik çözümleri eğitimde önem kazanıyor, kapsayıcı ve bireysel öğrenme ortamları sunuyor. zSpace teknolojisi kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerine yardımcı oluyor. zSpace ile çocuklar kendi öğrenme hızlarında öğrenebiliyor, aktif katılım sağlayabiliyor, farklı öğrenme stillerini deneyimleyebiliyor

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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