Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi

Olay, 5 Haziran 2018'de İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana geldi. Kadir Işık, kızı Z.I.'yı (26) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Işık daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada 'hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilen Çetin, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

CEZASI MÜEBBETTEN 12 YILA 1 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 Ocak 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir Işık'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.

İSTİNAF, TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmasına, Işık'ın da tahliyesine karar verdi.

KIZI, CEZAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tamer Çetin'in taciz ve tehditlerine maruz kalan Z.I., babasına verilen cezanın ardından tehdit mesajlarını göstererek, Aileme ne kadar çok değer verdiğimi ve düşkün olduğumu biliyordu, beni bununla tehdit etmeye başladı. 'Senin aileni gözünün önünde öldürürüm.' 'Benimle evlenmek zorundasın, evleneceksin ya da ikimizin ölümüne sebep olursun.' 'Düğün tarihlerimiz aynı yazmazsa ölüm tarihlerimiz mezarın başına aynı yazılır. Buna bir karar ver' diyordu. Ben açıkçası babamın bu kadar fazla cezaya çarptırılacağını bilseydim o ölümü göze alırdım, 'Keşke şahıs beni öldürseymiş' diyorum bazen diye konuşmuştu.

MUTLUYUM

Kızını taciz eden kişiyi öldürdüğü iddiasıyla kasten öldürme suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık, istinafın tahliye kararı vermesinin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Işık'ı cezaevi önünde eşi Nazile Işık, çocukları ve yakınları karşıladı. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde olduğunu ve bu sürede ailesini çok özlediğini belirten Kadir Işık, Tahliye olduğum için çok mutluyum. Aileme, çocuklarıma kavuşmanın bir heyecanı var. Uzun bir süreç oldu, 3 yıla yakındır yatıyorum. Tabi burada benim kastım bu şahsı kesinlikle öldürmek değildi. Süreç devam ediyor, yargılama devam ediyor. İnşallah adalet yerini bulacak diye umuyorum. Aileden ayrı kalmak çok zor, özellikle küçük çocuğunuz olursa bu daha da zorlaşıyor.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ, YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise yapmış olduğumuz itiraz sonucunda Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldığını belirterek şunları söyledi Bugün ilk celsesiydi. Başından beri yaptığımız itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimaliydi. Olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kastıyla hareket ettiğini ancak hastanede geçen 4- 5 saatlik süreden kaynaklandığı ölüm olayı otaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de çok ifade ettik, istinaf aşamasında da çok dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Bugünkü duruşmada da suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi. Yargılama henüz sonuçlanmadı, devam ediyor. Sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. Dosyada bir eksiklik kalmazsa da karar verileceğini düşünüyoruz.

ADALET YERİNİ BULDU

Kadir Işık'ın ailesine, çocuklarına, eşine karşı yapılan taciz ve haksız uygulamalara karşı büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Bastırmacı, şöyle devam etti İstenmeyen bir şeyle sonuçlandı belki ama eğer bu noktalara gelmemiş olsaydı belki müvekkilim ailesine, eşine, çocuklarının canına kastedilebilecekti. Bunu önlemek adına hukuki mücadelelerini yaptı, birçok noktaya başvurdu ve bunların hepsi dosyada var. Ama bir netice alınamamıştı. Aslında kendi hakkını bir yerde kendisi aramak zorunda bırakıldı müvekkilim. Ama şu an için hak ve adalet yerini buldu. Tahliyesi gerçekleşti, ailesine kavuştu. İnşallah beklediğimiz, umduğumuz sonuçla da neticelenmesini dört gözle bekliyoruz.