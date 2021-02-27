Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3'ü çocuk 5 yaralı
|27 Şubat 2021 08:21
|+Aa- Yazdır
Olay, Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları karşısındaki yol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arabada satış yaptığı mısırı haşlamak için çakmağını yakan Mesut Alakara (31), piknik tüpünü ateşlemek istedi. Faciaya dönüşen olayda, parlayan tüp bomba gibi patladı.
Yüzünde yanıklar var
Patlama sonrası Mesut Alakara ile birlikte Saniye Koşan (28), S.K. (9), D.D. (8) ve R.N.K. (4) yaralandı. Sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan yaralı Mesut Alakara, tedavisinin devamı için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Annenin acı feryadı
Mesut Alakara'dan gelen üzücü haberi duyan anne Emine Alakara, oğlunu görmeye geldiği hastanede gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Emine Alakara, "Ne yaptın da kendini yaktın canım oğlum. Bu kadar saf olma çocuğum. Yandı yavrumun yüzü gözü kıyamam ben sana. Saf oğlum benim, vah güzel oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
27 Şubat 2021 10:42
|Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
27 Şubat 2021 10:39
|Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
27 Şubat 2021 10:08
|Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 10:05
|Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor
27 Şubat 2021 09:00
|Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
27 Şubat 2021 08:15
|'Beni alamazlar' diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı
27 Şubat 2021 08:10
|'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
26 Şubat 2021 22:34
|Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor
26 Şubat 2021 21:58
|Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması
26 Şubat 2021 20:40