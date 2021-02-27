1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Tekirdağ'da seyyar arabada mısırı haşlamak için çakmakla ateşlenen piknik tüpü bomba gibi patladı. Olayın ardından 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, üzücü haberi duyar duymaz yıkılan anne gözyaşları içinde, "Saf oğlum benim, yandı güzel oğlumun yüzü gözü kıymaman ben sana vah güzel oğlum" demesi duyanların yüreğini burktu.
 27 Şubat 2021 08:21
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Malkara ilçesine bağlı Hacıevhat Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları karşısındaki yol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arabada satış yaptığı mısırı haşlamak için çakmağını yakan Mesut Alakara (31), piknik tüpünü ateşlemek istedi. Faciaya dönüşen olayda, parlayan tüp bomba gibi patladı.

Yüzünde yanıklar var

Patlama sonrası Mesut Alakara ile birlikte Saniye Koşan (28), S.K. (9), D.D. (8) ve R.N.K. (4) yaralandı. Sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan yaralı Mesut Alakara, tedavisinin devamı için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Annenin acı feryadı

Mesut Alakara'dan gelen üzücü haberi duyan anne Emine Alakara, oğlunu görmeye geldiği hastanede gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Emine Alakara, "Ne yaptın da kendini yaktın canım oğlum. Bu kadar saf olma çocuğum. Yandı yavrumun yüzü gözü kıyamam ben sana. Saf oğlum benim, vah güzel oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
27 Şubat 2021 10:42		 Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
27 Şubat 2021 10:39
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
27 Şubat 2021 10:08		 Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 10:05
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor
27 Şubat 2021 09:00		 Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
27 Şubat 2021 08:15
'Beni alamazlar' diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı
27 Şubat 2021 08:10		 'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
26 Şubat 2021 22:34
Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor
26 Şubat 2021 21:58		 Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması
26 Şubat 2021 20:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası10:40 - İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor10:39 - Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı10:32 - Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de10:29 - 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama10:26 - Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
10:24 - Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız10:14 - Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı10:08 - Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı10:05 - Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor10:03 - Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma10:00 - Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun
09:59 - Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi09:57 - 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli09:51 - FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans09:49 - Çöl tozu yolda09:47 - Şırnak nasıl başardı?
09:41 - Sosyal medyadan paylaşılmıştı, o fotoğrafın hikayesi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erbane 1
marşmelov 1
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 1
hafu 1
Evde kalmış 3
Ferisiler 1
yul brynner 1
robot çağı 1
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 2
son iki ayın tüm entrylerini okumak 2
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam