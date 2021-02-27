1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Beni alamazlar' diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı

Konya'da internet üzerinden canlı yayında yasadışı bahis oynatırken polisin baskınında yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerden, "Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" diyen şahıs cezaevine gönderilirken, diğer 2 kadın şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
 27 Şubat 2021 08:10
+Aa- Yazdır
'Beni alamazlar' diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; R.G., Ş.E. ile H.A. canlı yayın yaptıkları sırada Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

"Beni alamazlar" diyen şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan önce şüphelilerden R.G'nin internetten yaptığı canlı yayında polise yönelik, "Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği de ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan R.G'yi (28) gözaltına alan polis ekipleri de, "Gelemez dedin, geldik, bak buradayız" diyerek şüpheli R.G. ile Ş.E. (27) ve H.A. (23) isimli 2 kadını gözaltına aldı. Polisten işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
27 Şubat 2021 10:42		 Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
27 Şubat 2021 10:39
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
27 Şubat 2021 10:08		 Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 10:05
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor
27 Şubat 2021 09:00		 Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3'ü çocuk 5 yaralı
27 Şubat 2021 08:21
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
27 Şubat 2021 08:15		 'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
26 Şubat 2021 22:34
Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor
26 Şubat 2021 21:58		 Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması
26 Şubat 2021 20:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası10:40 - İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor10:39 - Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı10:32 - Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de10:29 - 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama10:26 - Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı
10:24 - Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız10:14 - Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı10:08 - Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı10:05 - Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor10:03 - Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma10:00 - Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun
09:59 - Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi09:57 - 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli09:51 - FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans09:49 - Çöl tozu yolda09:47 - Şırnak nasıl başardı?
09:41 - Sosyal medyadan paylaşılmıştı, o fotoğrafın hikayesi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
donald gould 1
sarı ışık 2
erbane 1
hayırlı cumalar 2
ilginç komşular 2
baklava 1
Perseverance 2
charles bronson 1
içimize attıklarımız 2
Tuşlu telefon 4
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam