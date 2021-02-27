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Yatırım teşvikli ekonomi paketi

Salgının etkilerini ortadan kaldırmak için çıkarılacak olan ekonomik reform paketinde 'illerde yatırım ofisleri kurulması' projesinin yer alması planlanırken öncelikli sektörlerde yerli üretime destek verilecek. Yatırımcılara yeni alanlar açılacak. Kamuda tasarruf adımları daha titiz takip edilecek. Ayrıca kısa çalışmanın da haziran ayına kadar uzayabileceği belirtiliyor.
 27 Şubat 2021 08:35
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Yatırım teşvikli ekonomi paketi

Hükümetin, pandeminin ve ekonomik krizin yarattığı sorunları ortadan kaldırmak için başlattığı reform çalışmaları şekillenmeye başladı. Ekonomi alanında atılacak adımların başında yatırımın teşvik edilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıya yeni alanlar açılması ve kamunun azami tasarruf etmesi geliyor. Pandemi nedeniyle geciken veya yapılamayan bazı ödemelerin bir kez daha ertelenmesi de gündemde bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm kesimleri dinleyerek oluşturduğu ekonomik öncelikler çalışması birden fazla başlıktan oluşacak. TOBB gibi kurumların özellikle hukuki alanda yaşanan sorunların çözümü için dile getirdikleri öneriler değerlendirilirken, diğer yandan, yatırım alt yapısı ve sektör bazında bazı önceliklerin belirleneceği öğrenildi. Bu alanda yapılan çalışmanın ana başlıkları şöyle:

YATIRIM OFİSLERİ

Pakette, yıllardan beri dile getirilen "illerde yatırım ofisleri kurulması" projesinin yer alması planlanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılara, gittikleri ilde önderlik edecek olan bu ofisler, stratejik konum, güçlü ve uygun kaliteli iş gücü, geniş bölgesel pazarlar oluşturmak isteyenlere kolaylıklar sağlayacak. Yatırımcıların, işlemlerin tek elde yürütülmesine ilişkin alt yapı oluşturulacak. Bir yatırımcı o ilde fabrika kurmak istiyorsa, muhatabı yatırım ofisi olacak.

İLK TAKSİT SIKINTISI

Ayrıca, vergi borcu yapılandırılmasından yararlananların borçlarına ilişkin ilk taksitlerini 1 Mart'a kadar yatırmaları gerekiyor. Taksitlerini yatırmayanların yapılandırmaları bozuluyor. İş dünyasından ilk taksiti yatırma süresinin 6 ay ertelenmesine yönelik talepler geldiği öğrenildi. Maliye Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yaptığı, ilk taksitini yatırmayanların bir kereye mahsus olmak üzere yapılandırmalarının bozulmamasının planlandığı belirtiliyor.

ERTELEME TALEPLERİ

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden kaynaklanan bazı taleplerin hükümete iletildiği bu alanlarda yeni ertelemelere gidilebileceği öne sürülüyor. Kısa çalışma ödeneğinin mart sonuna kadar son kez uzatıldığının açıklanmasına rağmen, bu uygulamanın sona ermesi durumunda toplu işten çıkarmalar yaşanabileceğine ilişkin şikayetlerin partiye iletildiği öğrenildi. Uygulamanın haziran sonuna kadar uzatılması taleplerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

SEKTÖREL DESTEK

Dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı düşürmek için Türkiye'nin en büyük ithal kalemleri masaya yatırıldı. Daha önce de sık sık dile getirilen bu çalışma, sektörel bazda devam edecek. Yatırım yapacaklara bedelsiz arsa, vergi indirimleri, ucuz kredi sağlanması gibi olanaklar yaratılacak. Başta, kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar olmak üzere 5 sektöre öncelik verilecek. Türkiye'nin en fazla kimya ve ilaç sanayiine bağımlılığın yüksek olduğu belirtildi. Pandemi süreci de bu alana öncelik verilmesini sağlayacak.

KAMUDA TASARRUF ÇALIŞMASI

Ekonomik reform çalışmalarının önemli bir ayağını kamu tasarrufunun oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda acil olmayan, tüm yatırımlar durduruldu. Araç alımı gibi aciliyeti olmayan işler ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrıca kamu disiplini ve hangi alanlarda tasarrufa gidilebileceği konusunda yeni bir çalışma yaptığı dile getirildi.
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