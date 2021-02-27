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Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma

Gelecek ayın ortasına doğru Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen ekonomi reform paketi, 'yatırım' ve 'tasarruf' olmak üzere iki önemli ayaktan oluşacak. Bu kapsamda yatırımcılar için bürokratik süreçleri kolaylaştıracak yeni adımlar atılacak, yerli üretim için yeni teşvikler getirilecek. Kamuda da tasarruf sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Yeni araç alımı ve bina yapımı gibi acil olmayan işlerin ertelendiği ifade ediliyor
 27 Şubat 2021 08:40
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Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından martın ikinci haftasında açıklanması beklenen ekonomik reform paketinde yatırımların artırılmasına yönelik atılacak yeni adımlara da yer verilecek. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarından edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı reform paketinde öncelikle, yatırımcıların şikayet ettiği konu başlıkları tespit edilerek bu konuda yapılacak yeni düzenlemeler belirlendi. Yatırımlar için bürokratik süreçlerin kısaltılması bu adımların başında geliyor. Bu süreçlerin kısaltılması için her ile bir yatırım ofisi açılacak. Bir yatırımcı o ilde fabrika kurmak veya başka bir yatırım yapmak istiyorsa, bunun için Ankara'da kapı kapı dolaşmayacak, işlemlerini yatırımı yapacağı ildeki yatırım ofisi aracılığı ile yürütecek. Özel teşvikler içeren yatırımlar için ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi devreye girecek. Özel yatırımlarla ilgili yeni bir çerçeve yasa çıkarılacak.

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını artıran ithalat kalemleri arasında yer alan ürünlerin ülke içinde üretilmesinin artırılması için yeni teşvik politikalarının uygulanacağı belirtiliyor. Bu alanlarda yatırım yapacaklara bedelsiz arsa, vergi indirimleri, ucuz kredi sağlanmasının yanı sıra bazı yeni teşvik uygulamaları devreye sokulacak. Yatırımlarda kısa sürede sonuç alınacak üretken alanlara ağırlık verilecek.

KAMU KEMER SIKACAK

Ekonomik paketin önemli başlıklarından birini de kamudaki tasarruf tedbirleri oluşturacak. AK Parti kaynakları, yatırım ortamının iyileştirilmesi adımlarının yanı sıra pandemi ile birlikte oluşan ekonomik sarsıntı konusunda kamunun, bazı tasarruf adımları atacağını dile getirdi. Kamunun hangi alanlarda tasarrufa yöneleceğini Hazine ve Maliye Bakanlığının kalem kalem çıkardığını belirten AK Parti'nin ekonomi kurmayları, özellikle acil olmayan araç alımları ve bina yapımlarının ertelendiği, yeni tasarruf alanlarının da Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını kaydetti.

KISA ÇALIŞMA UZAYABİLİR

Öte yandan, koronavirüs salgını sebebiyle bir yıldır uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart sonuna kadar son defa uzatılacağı açıklanmıştı. Ancak toplu işten çıkarmaların yaşanabileceği endişesi sebebiyle uygulamanın haziran sonuna kadar uzatılması talep ediliyor. Hükümetin bu talepleri gündemine aldığı, salgının seyrine göre uzatma kararı verilebileceği belirtildi. Ayrıca vergi borçlarına ilişkin yapılandırmadan yararlananların 1 Mart'a kadar ilk taksitinin ödenmesine yönelik düzenlemenin de 6 ay ertelenmesi gündeme getirilmişti. Bu konuda, STK temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la da görüşmüş ancak şu ana kadar bir adım atılmamıştı. Edinilen bilgilere göre, Maliye Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapıyor. İlk taksitini yatıramayanların yapılandırmasının, bir kereye mahsus olmak üzere, bozulmaması için bir kanuni değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. İlk taksit ödemesinin haziran ayına ertelenmesi de tartışılan konular arasında.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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