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Afetlerde mobil uyarı sistemi

Deprem gibi doğal afetler ile kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda vatandaşlar, "mobil uyarı sistemi" ile bilgilendirilecek.
 27 Şubat 2021 08:56
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Afetlerde mobil uyarı sistemi

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Uyarılar için daha önce ABD'de kasırga ve Japonya'da depreme yönelik uyarılar için kullanılan CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi) sisteminin yanı sıra hücresel yayın, SMS (Kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu üzerinden ücretsiz olarak kullanılacak.

Anlık ulaşılacak

Cep telefonlarında ilave bir uygulama olmadan alınabilecek uyarı sistemiyle, anlık olarak bir bölge, il veya ilçede bulunan kişilere ulaşılabilecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, "Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, deprem, sel gibi afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya belirli bölgelerdeki abonelerin, CMAS, SMS, CBS (Hücresel Yayın) ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılması, gerekli önlem alınması ve koordinasyon sağlanması için mobil uyarı sistemi kurulacak. SMS ve çağrı öncesi anonslarını her işletmeci kendi abonelerine yapacak.

Ücretsiz olacak

Uyarı bildirimleri ücretsiz gönderilecek. İşletmeciler, çağrı öncesi anonslarını belirtilen amaç dışında kullanamayacak. CMAS ile yapılacak uyarı bildirimleri; devlet uyarı bildirimi, hayati uyarı bildirimi, kayıp/kaçırma uyarı bildirimi ve test uyarı bildirimi olmak üzere dört kategoride olacak. CMAS bildirimleri, bir coğrafi alanda bulunan tüm kullanıcılara otomatik olarak gönderilecek. "Devlet uyarı bildirimi" kategorisindeki bildirimler engellenemeyecek.

Sosyal medyada 'ücretli dönem'

Sosyal medya platformlarında son dönemde artan ücretli içerik sağlama trendine Twitter da katıldı. Sosyal medya platformu Twitter, 'Süper Takip' adlı yeni özelliği tanıtarak, özel içerik üreten hesapların takipçilerinden ücret alabileceği bir abonelik sistemine geçeceğini açıkladı.

Süper Takip özelliğiyle, kullanıcılar sadece Süper Takipçilerinin görebileceği özel içerikler paylaşıp para kazanabilecek. Yeni sistem, Süper Takipçilerle özel mesaj, video, indirim ve kampanyalar da paylaşmaya imkan veriyor. Süper Takipçi olacak kullanıcılar, Twitter'a aylık bir abonelik ücreti ödeyecek. Abonelik sistemi sayesinde, özel içerik sağlayacak fenomen hesaplarının gelir elde etmesinin yanı sıra, Twitter da Facebook ve Google tarafından domine edilen online reklam dünyasında daha geniş bir gelir kaynağı elde etme imkanına sahip olacak.

Süper Takip özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak Twitter, bu arada farklı gelir imkanları sağlayacak yeni ürünlerinin olacağını da açıkladı. Bunlardan biri de Twitter'ın e-posta bültenlerinden gelir elde etmesini sağlayacak ücretli bülten hizmeti Revue. Revue, kullanıcıların, takipçileriyle ücretli veya ücretsiz bülten paylaşımı yapabilecekleri bir platform olarak sunulacak.
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