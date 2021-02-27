Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
|27 Şubat 2021 08:59
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Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde paraları topladığı halde inşaatı tamamlamadığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan hakkında dava açılan kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Duruşmada ayrıca 13 müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada söz alan müştekiler milyonlarca lira zararı olduğunu belirtirken, mahkeme başkanı Akgündüz'e, "Tahliye olduğundan beri mağduriyetlerin giderilmesi için bir şey yaptın mı?" diye sordu. Fadıl Akgündüz ise, ekonomik şartların yeni yatırımcı bulmaya imkan vermediğini söyleyerek, "Tabi ki bir maddi zarar söz konusu ama bu dolandırıcılık anlamına gelmez" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasına ve mal varlığına el konulmasına yönelik talebi reddederek hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmetti.
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