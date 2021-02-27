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Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı

HDP'ye topyekun terör incelemesi. Yargıtay Başsavcılığı, terör faaliyetlerinin odağı olduğu gerekçesiyle HDP hakkında inceleme başlattı. Kobani iddianamesi, HDP'lilerin fezlekeleri ile Gara'ya giden Taşdemir'in dosyası da bu kapsamda değerlendirilecek
 27 Şubat 2021 09:03
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Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı

Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair güçlü deliller bulunan HDP hakkında inceleme başlattı. Siyasi partilerle ilgili kayıt tutan Yargıtay Başsavcılığı, HDP ile ilgili daha önce yapılan incelemelerdeki; belediye başkanları, il ve ilçe ile Genel Merkez teşkilatında çalışanlarla ilgili adli süreçlerle ilgili kayıtları da topladı.

GARA, KOBANİ DOSYADA

Başsavcılık, Gara'ya giden ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Dirayet Dilan Taşdemir'in durumunu da HDP dosyasına kattı. Taşdemir, silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Kobani olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamenin de başsavcılığa ulaştığı ve HDP dosyasına eklendiği öğrenildi. Kobani iddianamesinde, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Yargıtay Başsavcılığı, inceleme sonrasında HDP'nin faaliyetlerinin 'terör eylemlerinin odağı' olma noktasına geldiği sonucuna varırsa, soruşturma başlatacak. Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak. AYM, "terör eylemlerinin odağı" olduğunu tespit ederse, partiyi kapatabileceği gibi, hazine yardımını kesecek, yöneticileri hakkında da siyasetten men gibi cezalar verebilecek.

YENİ PARTİLERİ HAZIR: DBP

HDP hakkında olası bir kapatma kararı halinde, yeni partileri ise hazır. 2014'te kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yeni çatı örgüt olacağı konuşuluyor. Partinin ilk dönem eş başkanları arasında yer alan Sebahat Tuncel, Kamuran Yüksek gibi isimler, terör örgütü üyeliğinden yargılandı. DBP, TBMM'de tek milletvekilliği ile temsil ediliyor. Partinin eş başkanları ise Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile Keskin Bayındır. Hendek operasyonları sürecinde DBP'li Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret "Cizre'de Türkiye'ye karşı iç savaş yürütüyoruz" demişti.

TERÖRİSTLERİN KABUSU: ŞİMŞEKLER TABURU

Van'da, İl Jandarma bünyesinde 1996'da kurulan 'Şimşekler Taburu' operasyonları aralıksız sürdürüyor. Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, başarılı operasyonlarla teröre büyük darbe vuran 'Şimşekler Taburu'nun, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

İstanbul'un Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde, PKK gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Akşam
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