Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
|27 Şubat 2021 09:13
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Adana'da, aralarında 3 doktorun da bulunduğu reçete çetesine darbe... Şebekenin, Suriyeliler muayene edilmiş gibi reçete düzenlediği, hastanelerde kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarını kullanılmış gibi gösterip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı da belirlendi. Ekipler, 11 ilde düzenledikleri operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Devleti 12 milyon 523 bin lira zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 37'si adliyeye sevk edildi. Aralarında 3 doktorun da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.
RÜŞVETTE SINIR YOK
Kanser tedavisi gören hastaların kanser ilaçlarını sattıkları belirlenen şebeke üyesi doktor ve eczacılar arasındaki rüşvet alışverişine yönelik ise yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli eczacılardan birinin, doktorlardan birine özel araç tahsis ettiği ve sekreterinin maaşını ödediği tespit edildi. Bir eczacının ise komisyon ödeme konusunda anlaştığı doktorun banka hesabına havale gönderirken, açıklama kısmına "Zehir zıkkım olsun", "Zıkkımın kökünü ye" gibi ifadeler yazdığı belirlendi. Doktorların Suriye uyruklu hastaları hiç görmeden ilaç yazdığı, midesi ağrıyan bir kişiye de aynı zamanda böbrek yetmezliği ilacı yazdıkları belirlendi.
Murat Karaman
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