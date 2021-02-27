1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın Ayşe Dırla hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Konya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Murat Hanlı (27) ile birlikte bebe bisküvisi içerisine saklanmış halde 900 gram eroin ile yakalanan Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla (36) hakkında 'Uyusturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 27 Şubat 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede hakkındaki suçlamaları kabul etmediği görülen Ayşe Dırla'nın, eroinin sevgilisi Murat Hanlı'ya ait olduğunu, Murat'ın 30 bin TL karşılığında satın aldığını, Murat'ın eroini aldığı kişiye iade etmek amacıyla oraya gittiklerini, kendisinin de Murat'ı yalnız bırakmayarak ona eşlik ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla ve yanında bulunan imam nikahlı eşim dediği sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Dırla (36) ve sevgilisi Murat Hanlı hakkında 'Uyusturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi.

'MURAT AYAĞININ ALTINDA' DİYE UYARMIŞ

İddianamede Hanlı ve Dırla'nın içerisinde yakalandığı taksi sürücüsünün de bilgi sahibi olarak alınan ifadesi de yer aldı. Taksici Emre T. ifadesinde, 'Murat Hanlı benim müşterim olur. Olay günü attığı konuma gelmemi istedi. Çimenlik Mahallesinden Murat ve Ayşe'yi aldım. Ayşe Dırla'nın elinde beyaz renkli bir poşet vardı. Murat öne Ayşe ise arka koltuğa oturdu. Tatlıcak Mahallesine giderken polisler siren çalarak durmamızı istedi. Siren çalınca Ayşe'nin "Murat ayağının altında" dediğini duydum' ifadelerini kullandı.

AYŞE DIRLA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ayşe Dırla ifadesinde kendisinin uyuşturucu kullanmadığını, uyuşturucunun bağımlı olan sevgilisi Murat Hanlı'ya ait olduğunu ileri sürdü. Dırla, 'Murat Tatlıcak Mahallesinden 30 bin TL karşılığında eroin almış. Eroin Murat'a ait. Murat, aldığı eroini satın aldığı kişiye iade etmeye gidiyordu. Bende Murat'ı yalnız bırakmayıp ona eşlik ettim' dedi. Murat Hanlı ise eroini Mehmet Y. isimli bir kişiden aldığını, eroini ticari amaçlı değil kullanmak için aldığını ileri sürdü.

İKİ FARKLI İHBARDA İSİMLERİ GEÇMİŞ

İddianamede 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 17 gün arayla Murat Hanlı ve Ayşe Dırla'nın isimlerini geçtiğini iki farklı ihbarında bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında olaydan sonra Ayşe Dırla'dan alınan idrar örneğinde herhangi bir uyuşturucu izine rastlanılmadığı ancak Murat Hanlı'dan alınan idrar örneğinde ise uyuşturucu madde izine rastlanıldığı da kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı iddianamede şüphelilerin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçunu işlediklerine dair dosyada yeterli delilin bulunduğunu, ele geçen eroin maddesinin kullanım sınırlarının dışında kaldığı, 2 aydır çalışmadığını söyleyen şüphelinin banka kartı, araç satışı ve birikimleri ile 60 bin TL karşılığında söz konusu eroin maddesini kullanmak maksadıyla almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, şüphelilerin cezadan kurtulmak için bu yönde savunma yaptıklarını da ifade etti.

İddianamede adı geçen Mehmet Y. ve Ayşe Dırla'nı kardeşi F.D hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
27 Şubat 2021 10:42		 Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı
27 Şubat 2021 10:39
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
27 Şubat 2021 10:08		 Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat 2021 10:05
Tüp bomba gibi patladı, anne feryadı yürek dağladı: 3'ü çocuk 5 yaralı
27 Şubat 2021 08:21		 Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
27 Şubat 2021 08:15
'Beni alamazlar' diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı
27 Şubat 2021 08:10		 'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
26 Şubat 2021 22:34
Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor
26 Şubat 2021 21:58		 Dünyaca ünlü kebapçıdan, çalışanlarına 'dolandırıcılık' suçlaması
26 Şubat 2021 20:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu10:41 - 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası10:40 - İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor10:39 - Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı10:32 - Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de10:29 - 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
10:26 - Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı10:24 - Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız10:14 - Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı10:08 - Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı10:05 - Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor10:03 - Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
10:00 - Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun09:59 - Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi09:57 - 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli09:51 - FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans09:49 - Çöl tozu yolda
09:47 - Şırnak nasıl başardı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Yargıtay Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı
Jet Fadıl: Zarar var ama bu dolandırıcılık değil!
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilginç komşular 2
Biyokimya 1
donald gould 1
gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor 1
sözlükte yaygın olan gereksiz yazarlar ve özellikle de biri 1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1
Breaking Bad 3
26.02.2021 beşiktaş denizlispor maçı 1
ilk kez aya gidip de inemeyen insan 2
hafu 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam