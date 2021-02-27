Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede hakkındaki suçlamaları kabul etmediği görülen Ayşe Dırla'nın, eroinin sevgilisi Murat Hanlı'ya ait olduğunu, Murat'ın 30 bin TL karşılığında satın aldığını, Murat'ın eroini aldığı kişiye iade etmek amacıyla oraya gittiklerini, kendisinin de Murat'ı yalnız bırakmayarak ona eşlik ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 29 Kasım tarihinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka ve ön sağ koltuk arasındaki paspas üzerinde bebe bisküvisi içerisine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Kadir Şeker dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla ve yanında bulunan imam nikahlı eşim dediği sevgilisi Murat Hanlı gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Dırla (36) ve sevgilisi Murat Hanlı hakkında 'Uyusturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi.

'MURAT AYAĞININ ALTINDA' DİYE UYARMIŞ

İddianamede Hanlı ve Dırla'nın içerisinde yakalandığı taksi sürücüsünün de bilgi sahibi olarak alınan ifadesi de yer aldı. Taksici Emre T. ifadesinde, 'Murat Hanlı benim müşterim olur. Olay günü attığı konuma gelmemi istedi. Çimenlik Mahallesinden Murat ve Ayşe'yi aldım. Ayşe Dırla'nın elinde beyaz renkli bir poşet vardı. Murat öne Ayşe ise arka koltuğa oturdu. Tatlıcak Mahallesine giderken polisler siren çalarak durmamızı istedi. Siren çalınca Ayşe'nin "Murat ayağının altında" dediğini duydum' ifadelerini kullandı.

AYŞE DIRLA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ayşe Dırla ifadesinde kendisinin uyuşturucu kullanmadığını, uyuşturucunun bağımlı olan sevgilisi Murat Hanlı'ya ait olduğunu ileri sürdü. Dırla, 'Murat Tatlıcak Mahallesinden 30 bin TL karşılığında eroin almış. Eroin Murat'a ait. Murat, aldığı eroini satın aldığı kişiye iade etmeye gidiyordu. Bende Murat'ı yalnız bırakmayıp ona eşlik ettim' dedi. Murat Hanlı ise eroini Mehmet Y. isimli bir kişiden aldığını, eroini ticari amaçlı değil kullanmak için aldığını ileri sürdü.

İKİ FARKLI İHBARDA İSİMLERİ GEÇMİŞ

İddianamede 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 17 gün arayla Murat Hanlı ve Ayşe Dırla'nın isimlerini geçtiğini iki farklı ihbarında bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında olaydan sonra Ayşe Dırla'dan alınan idrar örneğinde herhangi bir uyuşturucu izine rastlanılmadığı ancak Murat Hanlı'dan alınan idrar örneğinde ise uyuşturucu madde izine rastlanıldığı da kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı iddianamede şüphelilerin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçunu işlediklerine dair dosyada yeterli delilin bulunduğunu, ele geçen eroin maddesinin kullanım sınırlarının dışında kaldığı, 2 aydır çalışmadığını söyleyen şüphelinin banka kartı, araç satışı ve birikimleri ile 60 bin TL karşılığında söz konusu eroin maddesini kullanmak maksadıyla almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, şüphelilerin cezadan kurtulmak için bu yönde savunma yaptıklarını da ifade etti.

İddianamede adı geçen Mehmet Y. ve Ayşe Dırla'nı kardeşi F.D hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.