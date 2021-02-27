MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil
|27 Şubat 2021 09:28
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki akşam Haber Global yayınında MHP ile ilgili söyledikleri polemiğin fitilini ateşledi.
Hürriyet'in özel haberine göre:
Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti" sözlerine MHP'den yanıt gecikmedi.
Hürriyet gazetesine konuşan ismi açıklanmayan MHP'li yönetici, "MHP'nin Doğu Perinçek'e bakışı bellidir. MHP'nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül'den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi'nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP'ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez." diye konuştu.
Ne olmuştu?
Perinçek, Haber Global yayınında, Meclis'teki HDP fezlekeleriyle ilgili CHP'li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışmıştı. Perinçek, Pamuk'un "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözleri üzerine, "MHP'nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika'ya karşı duruyor, onun için MHP'nin başında olmak bir suç değil" diye yanıt vermişti.
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