1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" sözlerine MHP kaynaklarından "Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir" yanıtı geldi.
 27 Şubat 2021 09:28
+Aa- Yazdır
MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki akşam Haber Global yayınında MHP ile ilgili söyledikleri polemiğin fitilini ateşledi.

Hürriyet'in özel haberine göre:

Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti" sözlerine MHP'den yanıt gecikmedi.

Hürriyet gazetesine konuşan ismi açıklanmayan MHP'li yönetici, "MHP'nin Doğu Perinçek'e bakışı bellidir. MHP'nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül'den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi'nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP'ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Perinçek, Haber Global yayınında, Meclis'teki HDP fezlekeleriyle ilgili CHP'li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışmıştı. Perinçek, Pamuk'un "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözleri üzerine, "MHP'nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika'ya karşı duruyor, onun için MHP'nin başında olmak bir suç değil" diye yanıt vermişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız
27 Şubat 2021 10:24		 Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
27 Şubat 2021 10:14
Yeni İl Başkan'ı iddialı: İstanbul'u CHP'den kesin geri alacağız
27 Şubat 2021 09:31		 27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Şubat 2021 00:08
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
27 Şubat 2021 00:02		 Türkiye, Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı
26 Şubat 2021 23:23
Bakan Soylu: Uyuşturucu meselesini annelerle çözeceğiz
26 Şubat 2021 22:59		 Lütfi Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım
26 Şubat 2021 22:42
Bakan Kurum: 292 millet bahçesi projemiz var
26 Şubat 2021 22:06		 Erdoğan: Ülkemize yönelik rezervasyonlarda patlama yaşanıyor
26 Şubat 2021 20:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu10:41 - 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası10:40 - İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor10:39 - Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı10:32 - Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de10:29 - 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
10:26 - Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı10:24 - Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız10:14 - Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı10:08 - Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı10:05 - Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor10:03 - Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
10:00 - Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun09:59 - Trakya'da kirlilik alarmı: Buğday tarlalarında ağır metal izi09:57 - 24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli09:51 - FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi belli oldu: Clash of Clans09:49 - Çöl tozu yolda
09:47 - Şırnak nasıl başardı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Yatırımcılara kolaylık, kamuya kemer sıkma
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küresel soğuma 1
nedensellik ilkesi 1
Evde kalmış 3
sarı ışık 2
yul brynner 1
en sevdiğiniz gün 4
içimize attıklarımız 2
erbane 1
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1
şamandra 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam