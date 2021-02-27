Çöl tozu yolda
|27 Şubat 2021 09:49
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Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının bugünden itibaren ise yoğunluğu azalarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. KOAH hastalarını, bronşit ve astımı olanları dikkatli olmaları için uyaran Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, şunları söyledi:
"Pencereden baktığınızda bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde kapılar ve pencereler açılmamalı. Ayrıca çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor. Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer koronavirüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir. Avrupa'dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez.
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