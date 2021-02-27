24 bin e-ticaret sitesinden 27'si güvenli
|27 Şubat 2021 09:57
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Bu yıl, 240 milyar liralık e-ticaret hacmi hedefleyen Ticaret Bakanlığı, sektöre yönelik denetimleri artırdı. Yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur edenlere yönelik yeni adımlar yolda.
GÜVENSİZ SİTEYE ERİŞİM ENGELLENECEK
Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanacak. Vatandaşı mağdur edenleri nokta atışı tespit edebilmek için siteler daha fazla izlenecek. Sistem ile pazar yeri, üretici firma ve eğer ürün ithalse ithalatçı firma gibi ürünün nereden alındığı kaydedilecek. 12 Mart'ta başlatılacak uygulama ile güvensizliği tespit edilen ürünler vatandaştan geri istenilecek. Bu ürünleri satanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilecek.
İLK TÜKETİCİ HEYETİ DEVREYE GİRECEK
E- ticarette ayıplı ürünlerle karşılaşıldığında ürün 30 gün içerisinde koşulsuz iade edilebiliyor. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderilmesi halinde ise önce satışın yapıldığı site ile görüşmeler yürütülüyor. Mağduriyetin giderilmemesi durumunda devreye Tüketici Hakem Heyeti giriyor. Tüketici Hakem Heyetinde 8 bin 480 liraya kadar olan sorunlu alışverişlerde çözüm arayışı başlıyor. Alışverişin 8 bin 480 liranın üzerinde olması halinde Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekiyor.
24 BİN 300 SİTE ETBİS'E KAYITLI
E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve verilerin sağlıklı olarak takip edilmesi amacıyla daha önce Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulmuştu. E-ticaret ile ilgili tüm detaylar bu kanal yoluyla takip ediliyor. ETBİS'e kayıtlı site sayısı 24 bin 300'ü geçti.
AYIPLI ÜRÜNE ŞİKAYET YAĞDI
E-ticarete yönelik şikayet verilerine göre, farklı ve bozuk ürün gönderimi gibi ayıplı ürünlere yönelik şikayetler başı çekiyor. 2020 yılının başında hayata geçirilen güven damgası uygulaması da e-ticaret sektöründe kritik bir açığı kapatmıştı. Halihazırda bugüne kadar 27 e-ticaret sitesi güven damgası aldı.
Nur Banu Aras
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