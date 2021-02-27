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Siirt fıstığının fiyatı yarı yarıya düştü: Satıcı da tüketici de memnun

Siirt'in en önemli geçim kaynaklarından olan fıstıkta fiyatın düşmesi, hem işleri artan satıcıları hem de tüketicileri sevindirdi. Geçen yıl verimin az olması nedeniyle fıstığın kilosu, 100-120 liraya satılırken, bu sene 60 liradan satıldı. Hacı Özalp, 20 yıldır fıstık satıcılığı yaptığını belirterek, "Fıstıkta fiyat düşüşü, verimin bol olmasından kaynaklandı. Satışlarımız çok iyi. Birçok şehirden aldığımız siparişleri göndermeye devam ediyoruz" dedi.
 27 Şubat 2021 10:00
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Siirt ekonomisine katkı sunan ürünlerin başında gelen fıstıkta elde edilen yüksek verim, fiyatlara da yansıdı.

Verimli geçen sezonun ardından raflarda yer alan fıstığın fiyatında, geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın düşüş oldu. Geçen yıl 100 ile 120 lira arasında Siirt fıstığının kilo fiyatı, bu sene 60 liradan satılmaya başlandı.

Fiyat düşüşüyle birlikte talebin de artmasıyla fıstık satıcıları, Türkiye'nin dört bir yanından aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tüketiciler ise daha uygun fiyata fıstık satın almaktan memnun olduklarını dile getirdi.

"SİİRTLİLER FISTIĞA DOYDU"

Siirt'te yaklaşık 20 yıldır fıstık satışı yapan Hacı Özalp, fiyat düşüşünün nedeninin yüksek verim olduğunu belirterek, "Geçen sene fıstığımızı 100 ile 120 lira arasında satıyorduk. Bu sene ise ana çatlak fıstığımızı 60- 70 liradan satıyoruz. Satışlarımız bir hayli iyi. Özellikle il dışına siparişler göndermeye devam ediyoruz. Fıstığın kilo fiyatının düşmesinden ötürü işlerimiz açıldı. Şu an 600 kiloya yakın fıstığımızı paketledik ve il dışına göndermeye hazırladık. Siirtli vatandaşlar ise fıstığımızı çerez olarak tüketmektedir. Ancak geçen yıl fiyatının yüksek olmasından ötürü satışlar azalmıştı. Bu yıl Siirtliler fıstığın tadına doydular" diye konuştu.

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