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Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tapu müdürlüğüne yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
 27 Şubat 2021 10:03
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Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Siverek ve Diyarbakır'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü Tapu Müdürlüğü görevlisi olmak üzere 6 zanlı tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 23 Şubat'ta Siverek Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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