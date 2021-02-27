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Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
 27 Şubat 2021 10:05
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Dün akşam saatlerinde Laz Koyu açıklarında batan 5 metrelik fiber teknedeki Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile polis ve jandarma su altı ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da destek veriyor.

Bu arada kıyıya yüzerek çıkan uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in tedavileri Gökçeada Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

- Olay

Dün akşam saatlerinde içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik'in kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
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