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Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, saklandığı narenciye bahçesindeki kulübede yakalandı.
|27 Şubat 2021 10:08
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2016'da merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde fırın işleten Şığletif Demirkapı'yı (49), ekmeği iyi pişiremediği iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren ağabeyi Mahmut Demirkapı'nın (51) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Camili Mahallesi'ndeki bir limon bahçesinde bulunan kulübede saklandığı belirlenen Demirkapı'yı operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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