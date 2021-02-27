Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
|27 Şubat 2021 10:14
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.
HOLLYWOOD OYUNCULARI SÜRPRİZ YAPTI
Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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