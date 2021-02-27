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Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı

Organ nakline ihtiyacı olan Hakan Taşıyan'ın durumu giderek kötüleşiyor. Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan için acil yardım talebinde bulunuldu.
 27 Şubat 2021 10:26
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Hakan Taşıyan'ın durumu kritik, acil çağrı yapıldı

Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.

47 yaşındaki Taşıyan'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının sevenlerinden dua ve yardım beklediği belirtilirken, şunlar yazıldı:

"Hakan Taşıyan sevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir.''

''Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır."

"Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır.''

''Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.''
Memurlar.Net
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