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Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de

TV8 dizisi Kırmızı Oda, Türkiye sınırlarını aştı. Kırmızı Oda, İsveç'ten sonra Güney Kore'nin popüler kanallarından biri olan Kuki TV'de izleyici ile buluşacak.
 27 Şubat 2021 10:32
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Kırmızı Oda dünyaya açılıyor: İsveç'in ardından Güney Kore'de

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilen; Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi, İsveç'ten sonra Güney Kore'nin popüler kanallarından biri olan Kuki TV'de izleyici ile buluşacak.

MART AYINDA İSVEÇ'TE

Dizi mart ayı sonunda İsveç'in SVT kanalında yayınlanacak. Orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak olan diziyi izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecek.

Gerçek hikayelerden esinlenilen 'Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılıyor.

Kaynak: Haber Duvar
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