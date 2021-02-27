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Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
 27 Şubat 2021 10:39
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Haşlanmış mısır satılan el arabasındaki tüpün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, seyyar satıcı Mesut Alkara (31), Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde el arabasındaki tüpü yakarak mısırları haşlamak istedi.

Bu esnada tüpün patlaması sonucu Alkara, el arabasının çevresinde mısır almak için bekleyen Saniye (28), Sevgi (9) ve Remziye Nur Koşan (4) ile Deniz Delen (8) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri ve çevredekilerce Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mesut Alkara, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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