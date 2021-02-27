1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası

Ehliyeti ve taşıma belgesi olmadığı belirlenen sürücüye de para cezası verildi
 27 Şubat 2021 10:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana'da 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 18 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda durdurdukları 31 MA 6064 plakalı 12 yolcu kapasiteli minibüste 18 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sürücü belgesi ve taşıma izin belgesi bulunmayan Suriyeli Mustafa Ubeyyan'a 7 bin 638 lira ceza kesildi.

Minibüsteki yolculara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
27 Şubat 2021 13:00		 BARKAN isimli İnsansız Kara Aracı (İKA) ise ilk kez görüntülendi
27 Şubat 2021 11:26
Dijital Dönüşüm Ofisinden öğrencilere 37 farklı bölüm için staj imkanı
27 Şubat 2021 11:15		 1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
27 Şubat 2021 10:29
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
27 Şubat 2021 09:23		 Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar: Çekirdek çitliyorduk
27 Şubat 2021 07:10
Diyanet'ten Kudüs adımı: Umre Dairesi'ne 'Kudüs' de eklendi
27 Şubat 2021 06:15		 Otomobilde maske takmayan sürücünün cezası iptal edildi
26 Şubat 2021 23:37
Diyanet'ten, çalışan personel için nakil duyurusu
26 Şubat 2021 22:46		 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
26 Şubat 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama13:09 - Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı13:07 - Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar13:05 - Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi13:00 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı12:34 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
12:33 - Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı12:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı12:20 - Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu12:06 - Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor12:05 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti12:04 - 28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı
11:50 - AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi11:45 - O kocaya 'korktular atladılar' beraatı11:41 - Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur11:34 - İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti11:28 - Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
11:27 - Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yul brynner 1
Parayla saadet olmaz 2
cemre 1
falabella 1
sözlükte açılan ironik başlıklar 1
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 1
hayırlı cumalar 2
bilimsel hesap makinesi 2
Breaking Bad 3
Vecd 2
SON İLANLAR
Denizli Büyükşehir Belediyesi Geçici 60 İşçi Alacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir İvrindi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Kuşadası Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Ankara Beltaş Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İsjet Jeotermal 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Bolgiysan Yatırım Geçici 38 İşçi Alacak
Adıyaman Samsat SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam