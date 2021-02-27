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Kayseri'de bir binanın elektrik odasında erkek cesedi bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bodrum katındaki elektrik odasında erkek cesedi bulundu.
|27 Şubat 2021 10:42
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İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katındaki elektrik odasında erkek cesedi olduğunu tespit etti.
İtfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin kimliği yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
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