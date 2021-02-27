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Antalya'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti
|27 Şubat 2021 11:14
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Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.
Gebiz Mahallesi Karapınar mevkisinde Havvana Avşar'ın (93) kızlarıyla yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, evdeki Avşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Avşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Yaşlı kadının 15 yıldır yatalak olduğu, kızlarının dönüşümlü olarak annelerine baktığı öğrenildi.
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