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Sıcaklıkların arttığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Sıcaklıkların ve güneşlenme süresinin artması nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
 27 Şubat 2021 11:18
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Sıcaklıkların arttığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 8, Van ve Hakkari'de 5, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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