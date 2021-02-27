Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
|27 Şubat 2021 11:28
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- Meclis'e son olarak dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezleke sunuldu. Böylece TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen fezleke sayısı 1336'ya ulaştı.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Karma Komisyona havale edildi.
Komisyona, 252'si 26. Yasama Dönemi'nden devralınan olmak üzere toplam 1336 dokunulmazlık tezkeresi sevk edildi. Bunlardan 69'u çeşitli nedenlerle iade edildi.
27. Yasama Dönemi'nde 5'i HDP, 3'ü CHP, 1'i MHP olmak üzere toplam 9 ismin ya milletvekilliği sona erdi ya da davası düştü.
Karma Komisyonun uhdesinde 1267 fezleke bulunurken, hakkında dosya düzenlenen ve milletvekilliği devam edenlerin sayısı ise 186 oldu.
- En fazla HDP ve CHP'lilerin fezlekesi var
Karma Komisyonda, en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında fezleke hazırlandı. Bu kapsamda HDP'li, 3'ü milletvekilliği sona eren olmak üzere 59 milletvekilinin 955, CHP'li 97 milletvekilinin ise 245 fezlekesi bulunuyor.
Komisyonda, AK Parti'li 12 milletvekilinin 13, MHP'li 8 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 8 milletvekilinin 15 dokunulmazlık dosyası yer alıyor.
Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden (TİP) 2 milletvekilinin 9, Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) 1 milletvekilinin 54, Demokrat Partiden (DP) 1 milletvekilinin 6, Yenilik Partisinden 1 milletvekilinin 1, 6 bağımsız milletvekilinin ise 30 fezlekesi bulunuyor.
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