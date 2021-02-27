1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna, 195 milletvekili hakkında 1336 dokunulmazlık dosyası sevk edilirken bunlardan 69'u çeşitli nedenlerle iade edildi
 27 Şubat 2021 11:28
+Aa- Yazdır
Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı

- Meclis'e son olarak dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezleke sunuldu. Böylece TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen fezleke sayısı 1336'ya ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Karma Komisyona havale edildi.

Komisyona, 252'si 26. Yasama Dönemi'nden devralınan olmak üzere toplam 1336 dokunulmazlık tezkeresi sevk edildi. Bunlardan 69'u çeşitli nedenlerle iade edildi.

27. Yasama Dönemi'nde 5'i HDP, 3'ü CHP, 1'i MHP olmak üzere toplam 9 ismin ya milletvekilliği sona erdi ya da davası düştü.

Karma Komisyonun uhdesinde 1267 fezleke bulunurken, hakkında dosya düzenlenen ve milletvekilliği devam edenlerin sayısı ise 186 oldu.

- En fazla HDP ve CHP'lilerin fezlekesi var

Karma Komisyonda, en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında fezleke hazırlandı. Bu kapsamda HDP'li, 3'ü milletvekilliği sona eren olmak üzere 59 milletvekilinin 955, CHP'li 97 milletvekilinin ise 245 fezlekesi bulunuyor.

Komisyonda, AK Parti'li 12 milletvekilinin 13, MHP'li 8 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 8 milletvekilinin 15 dokunulmazlık dosyası yer alıyor.

Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden (TİP) 2 milletvekilinin 9, Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) 1 milletvekilinin 54, Demokrat Partiden (DP) 1 milletvekilinin 6, Yenilik Partisinden 1 milletvekilinin 1, 6 bağımsız milletvekilinin ise 30 fezlekesi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek
24 Şubat 2021 12:33		 TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
28 Ocak 2021 13:27
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda görüşülüyor
28 Ocak 2021 11:48		 Meclis'te 'Gizli' ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
27 Ocak 2021 16:50
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
26 Aralık 2020 09:31		 Alt komisyon 'çıplak arama' iddiaları için iki cezaevini ziyaret edecek
25 Aralık 2020 15:07
Markette kağıt torba dönemi!
25 Aralık 2020 08:05		 'Altı ticarethane olan evi almam'
05 Aralık 2020 08:56
2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
27 Kasım 2020 20:55		 Bakan Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih ederim
26 Kasım 2020 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama13:09 - Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı13:07 - Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar13:05 - Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi13:00 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı12:34 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
12:33 - Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı12:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı12:20 - Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu12:06 - Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor12:05 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti12:04 - 28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı
11:50 - AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi11:45 - O kocaya 'korktular atladılar' beraatı11:41 - Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur11:34 - İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti11:28 - Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
11:27 - Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Parayla saadet olmaz 2
bilimsel hesap makinesi 2
şey gibi bi şey 1
evlilik çeteleri 2
Buryatya 1
sözlükte yaygın olan gereksiz yazarlar ve özellikle de biri 1
en sevdiğiniz gün 4
27.02.2021 galatasaray bb erzurumspor müsabakası 1
Perseverance 2
meluncanlar 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam