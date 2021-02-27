Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki

14 Ocak'ta ilk doz aşısını yaptıran ve bir süre sonra koronavirüs kaparak hasta olan Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, ilk etapta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Daha sonra iddialara göre kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Oruç, sosyal medya hesabından tedavisinin bittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ağır bir tedavi süreci geçirdiği belirtilen Oruç "Allah'a şükürler olsun; hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye yazdı.

AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir bu açıklamaya tepki gösterdi: