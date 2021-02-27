İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti
|27 Şubat 2021 11:34
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Tarih 27 Şubat 2020...
O günün gecesinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haberle kahrolduk.
Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu.
Mehmetçik'e yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı.
2 bin üzerinde Esad rejimimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roketatar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi.
Tekrardan şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun...
İDLİB ŞEHİTLERİ
1) YUSUF LEVENT KARA - HATAY
2) İSMAİL UYGUR - HATAY
3) EKREM KARABIYIK - HATAY / REYHANLI
4) ALİ TEMEL - HATAY
5) HALİL UZUN - HATAY
6) GÖKSU ÇAKMAK - HATAY
7) ONUR BİÇİCİ - HATAY
8) HALİL İBRAHİM GÜNEŞ - HATAY
9) PİYADE UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ - KAYSERİ / DEVELİ
10) PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - ANTALYA / FİNİKE - 23 YAŞINDA
11) UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - MERSİN / ERDEMLİ
12) PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA - OSMANİYE / BAHÇE
13) UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI - KAHRAMANMARAŞ
14) PİYADE UZMAN ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE / KADİRLİ - 23 YAŞINDA - BEKAR
15) TANK SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BİTLİS / TATVAN
16) GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS / GÜROYMAK
17) AHMET ALPASLAN - İSTANBUL / BAĞCILAR
18) EMRE BAYSAL - İSTANBUL / SANCAKTEPE
19) RECEP BEKİR - ERGENE / TEKİRDAĞ
20) SELMAN CANKARA - ADANA / SARIÇAM
21) PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN / AFYONKARAHİSAR - DİNAR
22) TOLGA CAN YILMAZ - BURSA / YILDIRIM
23) ADEM AKIN - TOKAT
24) ALİ TURGUT - UŞAK / BANAZ
25) PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN - KONYA / SELÇUKLU
26) TAYFUN PEKEL - İSTANBUL / SULTANGAZİ
27) ARİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ
28) EMİN YILDIRIM - HATAY / ANTAKYA
29) MEHMET ORHAN - ADIYAMAN
30) MEHMET MUHAMMED AKAY - MERSİN / TOROSLAR
31) BİRHAN ER / ŞIRNAK
32) OSMAN AK / MERSİN SİLİFKE
33) MUSTAFA BAYRAKDAR - HATAY / ANTAKYA
34) BATUHAN TANK - ADANA / SEYHAN
35) MUHARREM ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL / KARLIOVA
36) NİHAT KARA - TEKİRDAĞ / SARAY
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