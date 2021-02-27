1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi

İSTANBUL'da CHP yönetimindeki 7 ilçede belediye çalışanlarının greve gitmesi sonrası Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede çöp dağları oluştu. Vatandaşların sağlığını tehdit eder seviyeye gelen bu olayla ilgili AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaşarak CHP'li rakiplerine gönderme yaptı.
 27 Şubat 2021 11:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İSTANBUL Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan İstanbul'daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Heykeli dikilecek insanlarınız" dedi. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sokaklarda görülen çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında; 90'lı yılların başına gerimi dönüyoruz? sorusunu akla getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu durumla ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaşarak, "Heykeli dikilecek insanlarsınız" diyerek tebrik etti. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı
27 Şubat 2021 12:31		 İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti
27 Şubat 2021 11:34
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
27 Şubat 2021 11:27		 'Her darbe ve darbe girişimi Türkiye'yi biraz daha geriletmiştir'
27 Şubat 2021 11:00
Kılıçdaroğlu: Anayasa masasına oturmayacağız
27 Şubat 2021 10:24		 Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
27 Şubat 2021 10:14
Yeni İl Başkan'ı iddialı: İstanbul'u CHP'den kesin geri alacağız
27 Şubat 2021 09:31		 MHP'den Doğu Perinçek'e yanıt çay içmemiz bile mümkün değil
27 Şubat 2021 09:28
27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Şubat 2021 00:08		 Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
27 Şubat 2021 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama13:09 - Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı13:07 - Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar13:05 - Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi13:00 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı12:34 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
12:33 - Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı12:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı12:20 - Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu12:06 - Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor12:05 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti12:04 - 28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı
11:50 - AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi11:45 - O kocaya 'korktular atladılar' beraatı11:41 - Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur11:34 - İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti11:28 - Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
11:27 - Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
florür 1
evlilik çeteleri 2
nedensellik ilkesi 1
Tuşlu telefon 4
şu an çalan şarkı 2
Buryatya 1
en sevdiğiniz gün 4
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
şey gibi bi şey 1
28.02.2021 trabzonspor fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam