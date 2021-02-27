AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi
|27 Şubat 2021 11:50
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İSTANBUL Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan İstanbul'daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Heykeli dikilecek insanlarınız" dedi. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu.
İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sokaklarda görülen çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında; 90'lı yılların başına gerimi dönüyoruz? sorusunu akla getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu durumla ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaşarak, "Heykeli dikilecek insanlarsınız" diyerek tebrik etti. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.
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