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Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı
Sivas'ta bir kişi, doğumu yaklaşan hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı.
|27 Şubat 2021 12:33
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E.K. (38) idaresindeki 58 NE 808 plakalı otomobil, Sivas Lisesi Kavşağı'nda, Y.A'nın kullandığı 58 BL 499 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Otomobilin arka koltuğunda oturan ve doğumu yaklaştığı için hastaneye götürdüğü hamile eşi A.K'nin (32) fenalaştığını gören sürücünün haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada tartışan 2 sürücüyü polis ekipleri yatıştırdı.
Hamile kadın, otomobil içindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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