1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi

Kahramanmaraş'ta ailesinin bulunduğu otomobilde maske takmayan sürücüye yazılan ceza mahkeme kararıyla iptal edildi.
 27 Şubat 2021 13:05
+Aa- Yazdır
Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi

Kahramanmaraş'ta, 6 Eylül 2020 tarihinde eşi ve çocuğu ile birlikte otomobil ile seyahat ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktasında durdurulan O.B'ye maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira para cezası kesildi.

Sürücü O.B, eşi ve çocuğunun da otomobilde olduğunu, sürekli aynı ortamı paylaştıkları gerekçesiyle otomobilde maske takmadıkları için yazılan cezaya avukatı aracılığıyla itiraz etti.

ÖNCE CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kabahatler Kanunu'nun 28/9. maddesi gereğince kabul ederek 900 lira olan maske cezasını 789 liraya düşürdü.

İKİNCİ İTİRAZ DA İPTAL EDİLDİ

İkinci bir itiraz hakları da bulunan O.B, dosyayı inceleyen 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası tanzim edildiğini ancak burada Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan emre aykırı davranış hükümlerinin oluşmadığını belirterek, para cezasının tamamının iptaline karar verdi.

"YAZILAN CEZANIN HÜKMÜ YOK"

O.B'nin avukatı Abdullah Can Balduk, müvekkilinin kendi araçlarında ailesiyle birlikte yolculuk yaptıklarını bu nedenle yazılan maske cezasını bir hükmünün olmadığını ifade etti.

Avukat Balduk, "Müvekkilimiz ailesiyle beraber polis kuvvetlerimizin maske denetiminde durdurularak maske takmadıkları için ceza kesilmiş. Kendisi eşi ve çocuğu ile beraber olduğunu söylemesine rağmen ceza kesilmiş. Biz de bu cezayı Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz başvurusunda bulunduk. İlk başta 900 lira olan idari para cezası 789 liraya düşürüldü. Sonra bir itiraz hakkımız daha vardı ve ortada Yüksek yargıları ve mevzuatımız kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda İl Umumi Hıfsızsıhha tedbirleri ve bu tedbirleri uyulmaması halinde ilgililer hakkında idari para cezasının 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi uygulanacağı açıkça belirttiği, bu nedenden ötürü itirazımızın kabulü ile tamamen para cezası kaldırılmıştır." dedi.

Maske tedbiri bilim kurulunun önerisi ile alınan bir karar olduğunu ifade eden Avukat Balduk, "Pandemi nedeniyle gerçekleşen virüsün yayılmasını önlemek için toplu ulaşım araçlarında maske takılıyor, ancak özel araçta eşi ve çocuğu ile seyahatlerde maske takmasının bir gereği yok. Böyle bir ceza da hem ceza kanununa, hem akla hem de mantığa uygun bir yaptırım olur." diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ailesinin bulunduğu araçta maske takmayan kişiye yazılan ceza iptal edildi
25 Şubat 2021 16:47		 Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 memura verilen cezanın gerekçesi açıklandı
25 Şubat 2021 11:30
Bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı
24 Şubat 2021 21:54		 Siyanür cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: 'Son 10 dakikanız' demiş
24 Şubat 2021 16:41
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması davasında karar
24 Şubat 2021 15:59		 Soylu'ya hakaret eden kişi, 'öfke kontrolü' semineri şartıyla serbest bırakıldı
24 Şubat 2021 12:51
Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davada birleştirme kararı
24 Şubat 2021 12:35		 Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
24 Şubat 2021 11:30
Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz
24 Şubat 2021 09:08		 'Örselenmiş kadın' hukuk kriteri olsun
24 Şubat 2021 08:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:20 - İnşaatın su tesisatını yapan 16 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti13:12 - Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama13:09 - Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı13:07 - Ucuz arsayı kaçırmayayım diye kapora yatırdılar, dolandırıldılar13:05 - Araçta maske takmama cezasını iptal ettirdi13:00 - Karaman'da bir köy karantinaya alındı
12:34 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı12:33 - Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı12:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı12:20 - Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu12:06 - Görevden alınan öğretmenler 'iadeiitibar' istiyor12:05 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
12:04 - 28 Şubat darbesi mağduru öğretmen yaşadıklarını anlattı11:50 - AK Partili Belediyeden CHP'li belediyelere çöp göndermesi11:45 - O kocaya 'korktular atladılar' beraatı11:41 - Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur11:34 - İdlib'de 36 askerimizin şehit olmasının üzerinden 1 yıl geçti
11:28 - Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
1 Mart'taki yüz yüze eğitim ertelendi. Valilikler'den yapılan açıklama
Kendini uçakla Ankara'ya sevk ettiren müdüre, Ak Parti'den tepki
Rüşveti gönderirken üzerine 'zehir zıkkım olsun' yazdı
Hollywood'un ünlü oyuncuları Erdoğan'a sürpriz yaptı
İstanbul Valiliğinden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Sınırda yakalanan FETÖ'cü General hakkında detaylar
Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 6 tutukluma
Yargıtay: Araç sahibi bilse de bilmese de sorumlu tutulur
Kaybolan İlçe Jandarma Komutanı ile Tim Komutanı'nı arama çalışmaları sürüyor
Yeni normalin adı: Hibrit eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arka sokaklar 3
hayırlı cumalar 2
ilginç komşular 2
Breaking Bad 3
karlı sektörler 2
erbane 1
sözlükte açılan ironik başlıklar 1
Tuşlu telefon 4
müge anlı'yla tatlı sert 1
meluncanlar 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam