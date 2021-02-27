Oto kilidini 'sinyal kesicili' ile etkisiz hale getirdi, 66 bin lira çaldı
|27 Şubat 2021 13:09
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde alışverişe gelen R.P., park ettiği aracını kumandayla kilitleyemeyince anahtarla kilitledi.
SİNYAL KESİCİLİ HIRSIZ ARACI HEDEF ALDI
R.P. alışverişe girdiği esnada aracın başına gelen şüpheli C.D., içeride bulunan harici disk, çanta, dizüstü bilgisayar ve 66 bin lira değerinde çekleri alarak kayıplara karıştı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, hırsızın uzaktan kumanda sistemi ile kilit mekanizmasını devre dışı bıraktığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI
Hırsız C.D. olaydan 2 ay sonra Avcılar'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Beylikdüzü'nde 'sinyal kesicili' hırsız yakalandı
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