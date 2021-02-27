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İnşaatın su tesisatını yapan 16 yaşındaki genç düşerek hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yüksekten düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
|27 Şubat 2021 13:20
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yüksekten düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9'uncu katında su tesisatı işiyle uğraştığı iddia edilen Latif A. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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