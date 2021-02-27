İtfaiyeci kalp masajı yaparak serçeyi hayata döndürdü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kalbi duran serçeyi gören itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürdü.
|27 Şubat 2021 13:24
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde kalbi duran serçeyi gören itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye eri olarak çalışan Murat Sivrioğlu, Sandıklı Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada bir serçenin, balkona çarparak yere düştüğünü fark etti.
Yerde hareketsiz yatan serçeyi gören Sivrioğlu, parmağıyla kalp mesajı yaparak hayata döndürdü.
Sivrioğlu, gazetecilere, yaptıklarının insanlık görevi olduğunu söyleyerek, "Kuş kendine gelince, uçması için de sırtını ovaladım. Kendine gelir gelmez de uçtu. O an sadece ne yapabiliriz diye düşündüm ve birkaç yerden gördüklerimi kuşun kalbine doğru uyguladım." dedi.
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