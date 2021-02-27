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Şanlıurfa'da aranan cinayet hükümlüsü nişan töreninde yakalandı
|27 Şubat 2021 13:13
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Şanlıurfa'da Siverek ilçesinde, cinayet suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, katIldığı nişan töreninde yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürmek" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (55) Söylemez Mahallesi'nde bir nişan törenine katılacağını öğrendi.
Hükümlünün nişan törenine katıldığını tespit eden JASAT ekibi, düzenlediği operasyonla M.A'yı yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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