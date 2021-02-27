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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 123 şüpheliden 36'sı tutuklandı

Şüphelilerden 71'i adli kontrol şartıyla, 16'sı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı
 27 Şubat 2021 13:29
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 123 şüpheliden 36'sı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 123 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 16 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 71 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 24 Şubat'ta 103'ü muvazzaf 148 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, İzmir ve 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama verilen 148 şüphelinin 12'sinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 18'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'inin Jandarma Genel Komutanlığı, 19'unun Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu, 14'ünün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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