FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayeti algısında PKK'yla iş birliği tanık ifadesinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayeti dosyasına eklettiği yalan ihbar mektupları ve asılsız ifadeleri, terör örgütü PKK yandaşı sitelerde yayınlattığı, tanık beyanlarıyla ortaya çıktı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün talimatıyla, kendilerinden olmayan askerleri engellemek ve örgüt mensubu askerlerin önünü açmak için "ihbar mektupları" gönderilmesine ilişkin, örgütün sözde TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk, sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı "Metin" kod isimli Rıdvan Akovalı, sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu "Atilla" kod adlı Suat Yiğit, sözde Diyarbakır bölge sorumlusu "Latif" kod isimli Nihat Keskin'in de aralarında yer aldığı 10 sanık hakkında hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki tanık ifadelerinde örgütün eylemleri hakkında önemli bilgiler yer aldı.

Tanık eski Uzman Çavuş Aykut Saka, İstanbul'da 2001 yılında örgütün dershanesine gittiğini ve bir arkadaşının davetiyle örgüt evinde kalmaya başladığını daha sonra asker olmak istediğini ve örgüt tarafından kendisine sınavlarla alakalı çıkabilecek soru tarzlarıyla ilgili destek olunduğunu belirtti.

Kendisine sürekli bu konunun çok gizli olduğu ve kimseye söylememesi gerektiği yönünde telkinde bulunulduğunu anlatan Saka, "Daha sonra ben askeri okullar sınavına girdim ve uzman jandarmalık sınavı yazılı kısmını kazandım. Bu aşamadan sonra da mülakatta veya bedensel nitelik sınavında neler yapacağıma dair bilgiler verdiler." dedi.

Okula başladıktan sonra 15 günde bir örgüt abisiyle evinde görüştüğünü ifade eden Saka, bu kişinin sürekli yakın çevresindeki ve bölüğündeki arkadaşları hakkında bilgi almaya çalıştığını, kendisine harçlık vererek örgüte daha çok bağlamaya çalıştığını, bir araya geldiklerinde de cep telefonunun bataryasını dinlenmeye engel olmak amacıyla çıkarttığını kaydetti.

2005 yılında ilk görev yeri olan Malatya'ya gittiğini, Ankara'daki sorumlusu "Latif" kod isimli kişinin kendisini "Vahdettin" kod adlı sanık Özgür Birdal'a devrettiğini anlatan Saka, bu kişiyle gizliliğe riayet ederek görüştüğünü, kontörlü telefondan kendisini arayarak buluşma yeri söylediğini aktardı.

Şubat 2006'da FETÖ'nün dini istismar eden bir yapılanma olduğunu fark ettikten sonra pişmanlık duyduğunu ve konuyu Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Gürler'e ilettiğini dile getiren Saka, "İl jandarma komutanım 'sen herhangi bir suça karışma, senden bu şahıslar ne gibi taleplerde bulunuyor. Bizim askeri personelden kimler ile irtibatları var bunlar ile ilgili bilgiler elde edinmeye çalış, seninle ilgili yasal işlemleri gelişmelere göre değerlendireceğim.' dedi. Ben de sorumluluk bölgesinde mevcut yasal mevzuat çerçevesinde komutanımın bilgisi dahilinde görüşmelere devam ettim." dedi.

Elazığ'da öğretmenlik yapan "Vahdettin" kod isimli Birdal'ın kendisini "Mustafa" kod isimli Mehmet Ali Badak ile tanıştırdığını ifade eden Saka, Birdal'ın Malatya ve Elazığ'daki jandarma personeli ile ilgili bilgi topladığını, bu bilgileri flaş bellekte muhafaza ettiğini söyledi.

- Asılsız mektupları PKK yanlısı sitelerde yayınlatmışlar

Badak ile yaptığı görüşmeye değinen Saka, şu bilgileri verdi:

"Tedirgin bir şekilde bana, 'Sizin il jandarma komutanı ile 2. Ordu komutanı bir çalışma yapıyormuş, hangi konuda çalışıyorlar bilgin var mı?' diye sordu. Bende 'il jandarmaya gitmiyorum, nereden bilebilirim' dedim, kendisi de 'eğer bir şeyler duyarsan beni ara' dedi. Yine 19 Eylül 2007'de şehir merkezinde bir pastane de Badak ile yaptığım görüşmede, il jandarma komutanınızın durumundan haberin var mı? diye sordu. Ben de yok hayırdır ne olmuş diye sordum. Benden duymuş olma ismini 'google' yaz görürsün dedi. İnternetten Mehmet Ülger yazıp arama yaptığımda, il jandarma komutanımızı 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen cinayet olayıyla irtibatlandırmaya yönelik bilgilerle karşılaştım. Bu durumu il jandarma komutanı ve istihbarat şube müdürüne bildirdim. 24 Eylül 2007'de Mustafa kod isimli Mehmet Ali Badak ile kaldığı apartmanda yaptığım görüşmede komutanla ilgili haberler hep PKK yanlısı sitelerde çıkmış dedim. Kendisi de bana 'birisine zarar vermek isterken kendin zarar görmek istemiyorsan, başkası tarafından zarar verdirmeye çalışırsın' şeklinde ifade de bulunarak il jandarma komutanımızı 18 Nisan 2007 tarihinde Malatya'da 3 misyonerin öldürülmesi olayıyla irtibatlandırmaya çalıştıklarını ima etmek istedi."

- Asılsız mektup yazmasını istemişler

Saka, yine başka bir görüşmede Badak'ın yanındaki kişinin Alay Komutanı hakkında "Ben Malatya il jandarmada çalışan bir Jandarma personeliyim, Alay Komutanıyla yaptığım bir görüşme esnasında kendisinin 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi olayı öncesinde Zirve Yayınevi ile ilgili olarak birkaç kişiyle telefon görüşmesi yaptığına şahit oldum. Geçmişe yönelik telefon görüşmeleri çıkartılırsa kimler ile görüştüğü tespit edilebilir. Bu konuda gerekli araştırmalar yapılırsa her şey ortaya çıkacaktır" şeklinde el yazısıyla mektup yazmasını istediğini, bunu kabul etmediği için tehdit edildiğini ifade etti.

Aykut Saka, şunları kaydetti:

"Badak bana 'en fazla ne olabilir' dedi, ben de meslekten atılırım dedim. 'Meslekten atılsan ne olur, biliyorsun bizim yurt içinde ve yurt dışında binlerce iş yerlerimiz var sana orada iş verebiliriz, en az bu meslekten aldığın kadar orada da bu parayı alırsın, yazmaz isen başına birçok şey gelebilir. Biz bunları önleyebiliriz ama bir başkası önleyemez. Bizimle birlikte olursan çok iyi yerlere geleceğinden emin ol. Biz sana bu kadar emek verdik, bugünler için varsın, bize yardımcı olmalısın. Senin gibi emek verdiğimiz dava arkadaşlarımız bu tür işleri bugünlerde yapmazsa bütün hizmetlerimiz ve çalışmalarımız heba olmuş demektir.' şeklinde baskı ve tehdit içerikli sözler sarf etti."

Saka, bu konuşmadan 2 hafta sonra "Nuri" kod isimli birisiyle görüştüğünü, mektup yazma konusuna ilişkin bu kişinin "Senin mektup yazmana ihtiyaç kalmadı. Bu mektubu başka abilere yazdırıp savcılığa gönderecekler." dediğini söyledi.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de işlenen Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri iddia edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk ve Rıdvan Akovalı ile gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar'ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açılmıştı.

Müştekiler arasında emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Haydar Yeşil de bulunuyor.