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MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimdeki erteleme dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre her ilde değil, illerin salgın koşullarına göre, risk bulunmayan illerde, Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceğine vurgu yapıldı
 27 Şubat 2021 14:06
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Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimdeki erteleme dair açıklamada bulundu

Açıklamada, illere göre vaka sayılarının açıklanmasına vurgu yapılarak, konunun Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değerlendirileceği, 2 Mart Salı günü İLLERİN SALGIN KOŞULLARIN göre yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net
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