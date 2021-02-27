MEB'den yüz yüze eğitimdeki ertelemeye dair açıklama
|27 Şubat 2021 14:06
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimdeki erteleme dair açıklamada bulundu
Açıklamada, illere göre vaka sayılarının açıklanmasına vurgu yapılarak, konunun Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değerlendirileceği, 2 Mart Salı günü İLLERİN SALGIN KOŞULLARIN göre yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar
ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz
yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına
bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor
27 Şubat 2021 10:40
|MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı
26 Şubat 2021 13:30
|Konya mesleki eğitimde zirveye oynuyor
26 Şubat 2021 11:14
|Bakan Selçuk: Adaylar, daha fazla öğretmen atama talebinde haklı
25 Şubat 2021 15:49
|Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
25 Şubat 2021 14:46
|Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız
25 Şubat 2021 12:59
|MEB'den mesleki eğitimde Ar-Ge merkezlerine 23 milyon lira proje desteği
25 Şubat 2021 11:16
|Bakan Selçuk: EBA'ya girişte dünya birincisi olduk
24 Şubat 2021 13:34
|Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi
24 Şubat 2021 10:00
|Bakan Selçuk: Okul sadece sınıfta ders yapılan mekan değil
23 Şubat 2021 16:32